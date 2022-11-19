НП сталася близько години дня за місцевим часом. Вибуховою хвилею знищило цілий під'їзд, з будинку валив густий дим.

Навколо зруйнованого будинку зібрався натовп місцевих мешканців. "Там все горить ще більше. Там взагалі все у вогні", - коментує те, що відбувається, один з очевидців, який знімає все на відео.

Число загиблих внаслідок вибуху на Сахаліні вже збільшилося до 8 людей. Серед них троє дітей.

Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть бути люди. Угруповання рятувальників збільшили до 59 осіб та 13 одиниць техніки. Крім того, під час розбору завалів постраждав один пожежник - йому на голову впав шматок плити.

Місцева влада повідомляє, що за попередніми даними причиною вибуху в житловому будинку на Сахаліні стало неправильне зберігання та експлуатація балонів із побутовим газом. За фактом вибуху порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше було названо головну мету обстрілів Кремлем українських ТЕЦ.

Також повідомлялося про графік правильного використання електрики.

Крім того, Politeka.net писала, що українцям необхідно запастись водою та зарядити телефони.