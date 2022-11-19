19 листопада набуває чинності Закон “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей”.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Законом ухвалено гарантії соціального і правового захисту прав громадян, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Зокрема, внесено зміни до статей 11, 20, 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та визначено гарантії пенсійного забезпечення таких громадян в частині обчислення стажу та сплати страхових внесків.

Відтепер громадяни України, стосовно яких буде встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Страхові внески за них за весь період позбавлення особистої свободи та протягом шести місяців після звільнення сплачуються в порядку і строки, визначені Урядом, за рахунок коштів державного бюджету.



Період позбавлення особистої свободи зараховуватиметься до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах.

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