У Білому домі заявили, що не підштовхують Україну до переговорів із Росією та пообіцяли Києву більше допомоги.

В адміністрації американського президента Джо Байдена сказали, що США ніяк не підштовхують Київ до переговорів із Москвою та не ведуть окремих розмов про Україну з Росією. Також там пообіцяли виділити нашій країні ще більше воєнної допомоги. Як сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 18 листопада, лише Володимир Зеленський ухвалюватиме рішення про можливі переговори з РФ.

Він визнав, що контакти між Вашингтоном та Москвою відбуваються на рівні глав відомств. Зокрема, глава ЦРУ зустрічався з керівником зовнішньої розвідки РФ, мали місце телефонні розмови міністрів оборони та головнокомандувачів збройних сил. Однак американська сторона під час цих контактів не веде переговори про те, як закінчити війну.

Кірбі зазначив, що найкращим рішенням було б виведення російських військ з України. Якщо цього не буде, ще одним варіантом завершення війни він вважає дипломатичне врегулювання.

"Ми також говорили, що Зеленський сам визначає, чи готовий він до переговорів, коли і як ці переговори виглядатимуть. Ніхто в США не штовхає, не схиляє та не підбиває його до переговорів", – заявив Кірбі.

Представник Білого Дому сказав, що США мають намір збільшити матеріальну допомогу для України, яка бореться із повномасштабним вторгненням Росії. "Допомога від США буде більше", - заявив Кірбі. Він додав, що зараз триває робота з американським Конгресом над додатковим фінансуванням у майбутньому.

Зазначимо, раніше у Державному департаменті США закликали Росію закінчити війну та вивести свої окупаційні війська з України. Там наголосили: незважаючи на звірства загарбників на окупованих українських територіях, РФ не зможе здобути перемогу.

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