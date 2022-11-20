Помер продюсер та музикант, бас-гітарист і засновник українського рок-гурту «Кому Вниз» Сергій Степаненко. Йому було 58 років. Трагічну звістку повідомили на сторінці гурту у Facebook.

«Засновник групи «Кому Вниз», бас-гітарист Сергій Степаненко вирушає в Дорогу», – йдеться у повідомленні. Також зазначається, що похорони музиканта відбудуться у вівторок, 22 листопада, об 11 годині на Байковому цвинтарі.

Шанувальники гурту в коментарях висловлюють співчуття:

"Вічна пам'ять. Уклінна дяка за "Кому вниз"- найкращий, найулюбленіший, найпатріотичніший. І за Український Світ, який пан Сергій творив своєю творчістю";

"дуже шкода, що померла така хороша видатна людина. "Кому вниз" потужний рок - гурт моєї молодості. Земля йому пухом 🕯️";

"Поповнив чудовий Божий оркестр .. Вічної Музики тобі, Майстре...";

"Дякуємо за неоціненний внесок в українську культуру! Спочивайте з миром!".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Степаненко хворіє і потребує термінової пересадки нирки, проте, на жаль, подібну операцію можливо було здійснити лише за кордоном.

Сергій Степаненко з 1988 року виступав у складі відомого рок-гурту «Кому Вниз». Він допоміг започаткувати багато нових проектів, завдяки яким рок-н-рол в Україні вийшов на новий рівень.

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