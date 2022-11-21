Міністерство оборони України відзначилося загадковою заявою про окупований Крим. У відомстві натякнули, що вважають дивною думку про те, що взимку у війні проти Росії може настати "пауза". Відповідну посаду було опубліковано 20 листопада у Twitter-акаунті оборонного відомства.

"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, швидше за все, ніколи не засмагали в січні на південному березі Криму", – сказано в повідомленні.

Зазначимо, раніше міністр оборони Олексій Резніков висловив думку, що Україна може повернути окупований Крим без бою. За його словами, це може статися через внутрішню кризу в РФ.

Після того, як українські захисники звільнили Херсон, росіяни у соцмережах підняли паніку. Вони побоюються, що наступними окупанти "здадуть" Крим.

Зазначимо, раніше журналісти видання Financial Times повідомили, що після "маневру" армії росії в Херсоні Збройні сили України отримають контроль над "сухопутним коридором" у Крим. Тим часом фото із супутника зафіксували траншеї, які загарбники риють у північній частині півострова.

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