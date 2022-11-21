В Інституті вивчення війни розповіли, як Путін намагається зберегти вплив за допомогою воєнних оглядачів.

Російський диктатор Володимир Путін та міністерство оборони РФ втратили довіру громадян країни-агресора. Через це у Кремлі збільшують підтримку військових оглядачів. Влада розраховує, що громадяни РФ прислухатимуться до заяв військових блогерів. Про це йдеться у аналітиці Інституту вивчення війни.

Експерти зазначають, що Путін усвідомлює втрату Кремлем і, особливо, міністерством оборони довіри багатьох росіян. Тепер диктатору ще більше доведеться покладатися на вплив військових оглядачів, щоб зберегти підтримку громадян.

Також зазначається, що останнім часом Путін підтримує критику блогерів на адресу обраних чиновників. Це говорить про те, що він розглядає підтримку принаймні якоїсь помітної частини російського населення як основу для продовження військових дій.

Аналітики вважають, що Путін навіть готовий зазнавати критики групи, яку він вважає лояльною, щоб забезпечити виживання свого режиму.

"Чи збережуть блогери вірність Путіну і військовим зусиллям, якщо російські військові продовжать бої і зазнають невдач? Як відреагує Путін, якщо вони цього не зроблять? Ці питання можуть стати важливими, оскільки Путін збільшує свої вимоги до свого опірного населення, щоб забезпечити гарматне м'ясо для продовження невдалої війни", – йдеться в аналітиці ISW.

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