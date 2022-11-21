У Франції заявили про пошук політичних шляхів завершення війни в Україні та сказали, за ким остаточне рішення

У Франції заявили, що шукають політичних шляхів для завершення російської війни в Україні. Однак там вважають, що остаточне рішення, зокрема щодо переговорів, стоїть за нашою країною. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню в інтерв'ю JDD. Він заявив, що у цій війні є агресія та агресор.

"Якщо ми віримо у міжнародне право і повагу кордонів, держава, яка зазнала нападу, встановлює свої лінії та графік переговорів. Настане час, коли треба буде сидіти за столом. Жоден конфлікт не закінчується без політичного та дипломатичного результату", - заявив чиновник.

Лікарню розповів про внесок Франції для завершення війни. Він наголосив на обговореннях президента Еммануеля Макрона, які той провів і з Україною, і з Росією.

"Як союзники, ми розмірковуємо про можливі політичні наслідки припинення війни. Нагадую про багатогодинні дискусії, які Еммануель Макрон провів з кожної зі сторін – у тому числі й побувавши там – ще до початку конфлікту. Франція грає свою роль, але, повторюю, саме українці скажуть, що для них прийнятно, а що ні. Недотримання цього рівносильне підтвердженню російської стратегії "доконаного факту" з моменту анексії Криму в 2014 році", - заявив політик.

Зазначимо, раніше Макрон заявив, що якщо Росія застосує проти України ядерну зброю, Франція не відповідатиме ядерними ударами по РФ. Це не передбачено у законодавчих нормах країни, які визначають ситуацію використання ядерної зброї.

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