Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий розглядати можливість повернення тимчасово окупованого Росією Криму невійськовим шляхом. Однак варіант, коли український півострів буде частиною ворожої країни, не обговорюватиметься. Про це глава держави сказав в інтерв'ю газеті Financial Times.

Президент наголосив, що Україна має повернути всі захоплені території, інакше війну буде заморожено.

"Я розумію, що всі спантеличені ситуацією і тим, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам шлях по деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду лише "за". Якщо рішення не передбачає деокупацію і Крим є частиною російської федерації, ніхто не повинен витрачати на це свій час. Це марна трата часу", – зазначив він.

Зеленський зауважив, що довгострокового врегулювання війни не може бути, якщо Росія не піде з усіх окупованих нею територій.

"Ми повинні повернути всі землі. Якщо ви не можете повернути свою землю повністю, війна просто заморожується. Це питання часу, коли воно відновиться", – сказав він.

Видання наголосило, що деякі західні політики нібито стурбовані тим, що "спроби України повернути Крим можуть призвести до небезпечної ескалації з боку Москви". У відповідь на це президент заявив, що питання щодо окупованого Криму порушуються на міжнародному порядку денному.

Він також наголосив, що стратегія російських окупантів щодо знищення інфраструктури України та занурення її у темряву не послабить рішучість країни звільнити усі окуповані землі.

Зазначимо, раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що росія під керівництвом нинішнього режиму деградувала до країни-терориста. Вони не вміють воювати, а єдине, що їм поки що вдається, – це енергетичний, артилерійський чи ракетний терор.

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