За словами чиновника, росія вимагає переговорів та здавання інтересів, але Україна на це не піде.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов сказав, що країна-терорист росія, яка напала на Україну, вимагає від нашої країни переговорів та здавання національних інтересів. Однак Україна цим шляхом не піде. Про це він сказав у коментарі "24 каналу".

Данилов наголосив, що партнери України знають, що ми зараз захищаємо не лише свою свободу, а й інтереси Європи, проте заяви міжнародних інституцій все ще мляві.

"Я вважаю, що Європа спільно з усім демократичним світом має діяти більш практично по відношенню до Росії. Вони вимагають від нас переговорів, вимагають здачі наших державних інтересів, розуміючи, що ми не можемо піти цим шляхом, від слова зовсім", - пояснив. Данилів.

Саме росія розпочала війну і, якщо російський диктатор володимир путін бажає її завершити – він має вивести всі свої війська з окупованих територій та вийти на кордон України 1991 року. Вже після цього можна буде розпочинати ті чи інші переговори.

Данилов додав, що росія не є цивілізованою країною – це країна колоній, яка свого часу поневолила багато народів і забрала у них мову та культуру.

"Питання нашої перемоги і якою вона буде - питання часу, зараз росія з усіх боків намагається вийти з нами на переговори, щоб узяти паузу, щоб зібратися знову. Ми не повинні йти на це, доки не звільнимо нашу землю", - переконаний Данилов.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розглядати можливість повернення тимчасово окупованого Росією Криму невійськовим шляхом. Однак варіант, коли український півострів буде частиною ворожої країни, не обговорюватиметься.

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