По словам чиновника, россия требует переговоров и сдачи интересов, но Украина на это не пойдет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что страна-террорист россия, напавшая на Украину, требует от нашей страны переговоров и сдачи национальных интересов. Однако Украина по этому пути не пойдет. Об этом он сказал в комментарии "24 каналу".

Данилов подчеркнул, что партнеры Украины знают, что мы сейчас защищаем не только свою свободу, но и интересы Европы, однако заявления международных институций все еще вялые.

"Я считаю, что Европа совместно со всем демократическим миром должна действовать более практично по отношению к россии. Они требуют от нас переговоров, требуют сдачи наших государственных интересов, понимая, что мы не можем пойти по этому пути, от слова совсем", – пояснил Данилов.

Именно россия начала войну и, если российский диктатор владимир путин желает ее завершить – он должен вывести все свою войска с оккупированных территорий и выйти на границу Украины 1991 года. Уже после этого можно будет начинать те или иные переговоры.

Данилов добавил, что россия не является цивилизованной страной – это страна колоний, которая в свое время поработила многие народы и забрала у них язык и культуру.

"Вопрос нашей победы и какой она будет – вопрос времени, сейчас россия со всех сторон пытается выйти с нами на переговоры, чтобы взять паузу, чтобы собраться снова. Мы не должны идти на это, пока не освободим нашу землю" – убежден Данилов.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов рассматривать возможность возвращения временно оккупированного россией Крыма невоенным путем. Однако вариант, когда украинский полуостров будет частью вражеской страны, обсуждаться не будет.

Напомним, "Использовали генератор": отключение света обернулось чередой несчастий.

Как сообщала Politeka, "Тренируемся выживать в 21 веке": украинцев предупредили о новых испытаниях.

Также Politeka писала, что Мужчина, который приехал в Киев "к родственникам" оказался российским агентом: что у него нашли.