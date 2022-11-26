Українській стороні вдалося звільнити 12 наших людей. Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак

Серед звільнених - четверо бійців ВМС, двоє нацгвардійців, двоє прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів.

Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний.

Усього за останній тиждень з полону нам вдалося повернути 98 українців.

Раніше, 24 листопада, додому повернулися півсотні оборонців України. Серед них захисники Азовсталі, нацгвардійці, морпіхи та прикордонники з острова Зміїний.

Зокрема, вдалося звільнити 20 бійців Національної гвардії України, 12 воїнів Військово-морських сил, 10 військовослужбовців Збройних Сил України, 6 — Державної прикордонної служби та 2 бійців Територіальної оборони. Найстаршому зі звільнених виповнилося 44 роки, наймолодшому — 19.

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