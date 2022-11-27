Полум'я поширилося на площі 250 квадратних метрів. Про це повідомляють росЗМІ.
АТ «Ангарська нафтохімічна компанія» – одне з найбільших підприємств Східного Сибіру з виробництва нафтопродуктів та нафтохімії, є дочірнім товариством «Роснафти». За обсягами та глибиною переробки АНХК входить до 10 найбільших нафтопереробних підприємств рф. Щорічно там переробляється близько 9 млн тонн нафти.
Як заявила місцева влада, постраждалих внаслідок пожежі немає, полум'я вдалося локалізувати..
Екстрені служби проводять охолодження обладнання. Крім того, на підприємстві відбувається вигоряння пального, що залишилося.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
У Маріуполі вибухнув автомобіль із окупантами, загинув "військовий чиновник": кадри з місця подій
"Довго була сама": зірка "Жіночого кварталу" Сопонару вперше розповіла про чоловіка, за якого хоче заміж
Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло: "В нас є..."
"Це підстава": гучний скандал вибухнув після фінала "Голосу країни-12"
"Зранку хтось цигарку не там кинув на нафтопереробному підприємстві в російському ангарську — тепер воно гарно палає", — прокоментував кадри НП спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.
Нагадаємо, також повідомлялося про ліквідацію воїнами ЗСУ "людожера", який кликав мобіків на війну.
Також Politeka.net писала, що путінські війська готуються до загострення на кордоні.
Крім того, повідомлялось, куди окупанти перекинули свої сили після втечі з Херсона.