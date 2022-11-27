Вранці в неділю, 27 листопада, у російському Ангарську Іркутської області сталася пожежа на нафтохімічному підприємстві.

Полум'я поширилося на площі 250 квадратних метрів. Про це повідомляють росЗМІ.

АТ «Ангарська нафтохімічна компанія» – одне з найбільших підприємств Східного Сибіру з виробництва нафтопродуктів та нафтохімії, є дочірнім товариством «Роснафти». За обсягами та глибиною переробки АНХК входить до 10 найбільших нафтопереробних підприємств рф. Щорічно там переробляється близько 9 млн тонн нафти.

Як заявила місцева влада, постраждалих внаслідок пожежі немає, полум'я вдалося локалізувати..

Екстрені служби проводять охолодження обладнання. Крім того, на підприємстві відбувається вигоряння пального, що залишилося.

"Зранку хтось цигарку не там кинув на нафтопереробному підприємстві в російському ангарську — тепер воно гарно палає", — прокоментував кадри НП спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

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