Шольц підтвердив свою обіцянку підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вважає перемогу Росії у війні, розв'язаної проти України, малоймовірною. Як повідомляє Spiegel, таку заяву він зробив у суботу, 26 листопада 2022 року, на з'їзді державної партії СДПН у Котбусі.

"З огляду на підтримку Німеччини, яка потерпіла напад України, стає все більш очевидним, що "Росія не тільки не повинна виграти цю війну, а й не виграє її", – сказано в матеріалі.

Шольц також підтвердив свою обіцянку підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Він наголосив, що Німеччина допомагає Україні фінансово та гуманітарно, а також забезпечує Україну зброєю для ЗСУ.

Зазначимо, ще більшою несподіванкою стала заява прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, котрий з початку війни в Україні підігравав кремлівському режиму. Так, політик днями заявив, що Росія не повинна загрожувати Європі

"Найголовніше, що росія не загрожує безпеці Європи, а для цього нам потрібна суверенна Україна", – сказав угорський прем'єр.

Оцінюючи політичну ситуацію, Орбан сказав, що Європа стикається з кількома викликами одночасно: війною в Україні та супутньою економічною кризою, нелегальною і дедалі більш насильницькою міграцією, а також, на його думку, поширенням західної неомарксистської ідеології.

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