Під час окупації Херсона російськими військами деякі росіяни зверталися до місцевих лікарів, щоб вони поставили їм хибні діагнози. Так окупанти хотіли втекти з фронту.

Як пише видання The Wall Street Journal, про такі факти журналістам розповіли керівники міської клінічної лікарні імені Опанаса та Ольги Тропіних. Зазначається, що навіть після окупації Херсона головний лікар Леонід Реміга та інший персонал зберегли проукраїнську позицію та відмовлялися співпрацювати з окупантами. Вони казали, що лікарню закрито на карантин через спалах коронавірусу.

За даними видання, росіяни також намагалися втертися в довіру Ремізі за допомогою ФСБ, яка пропонувала будь-яку допомогу. Проте зусилля окупантів виявилися марними. У червні 2022 року головного лікаря закладу викликали до так званого міністра охорони здоров'я Херсонської області Вадима Ільмієва. Він звинуватив Ремігу в антиросійській позиції.

Після цього окупанти поставили керувати лікарнею головну медсестру Ларису Малету, а чоловіка планували заарештувати. Однак у лікаря стався інсульт і його поклали до медустанови. Видання пише, що згодом Малета та Реміга домовилися, що жінка нібито співпрацюватиме з окупантами, попередньо повідомивши про це СБУ, щоб її не вважали колаборанткою. Однак у серпні Малета виїхала з міста, а сам Реміга втік із лікарні до одного із родичів.

Відомо, що того ж місяця до лікарні приходили російські окупанти, які просили лікарів поставити їм неправдиві діагнози, щоб не йти на фронт. "Один військовий сказав, що має проблеми з колінами, розповів завідувач травматологічного відділення "Стежинки" Андрій Кокшаров. Сканування показало, що нічого страшного, але солдат попросив доктора Кокшарова перебільшити", – пише видання.

Лікар Кокшаров написав, що в окупанта артрит, і йому треба піти з фронту. "Чим менше їх, тим краще. Я був готовий виписати ці діагнози для всієї армії", – наголосив лікар.

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