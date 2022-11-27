У Польщі понад 20 осіб, у тому числі дітей, із центру для біженців з України в Глухолазах (Опольське воєводство) госпіталізували з симптомами отруєння.

Як повідомляє видання in Poland, від проблем зі шлунком страждають переважно діти віком від двох до 16 років. Загалом з симптомами отруєння зафіксовано 23 людини – 8 дорослих і 15 дітей.

“Дітей привезли до нас у лікарню. Зараз у мене троє пацієнтів у дитячому відділенні та четверо в інфекційному. Вони під наглядом наших лікарів. Їхній стан можна оцінити як добрий. У нас ще немає результатів лабораторних досліджень, але все вказує на класичне харчове отруєння”, – заявив директор лікарні в Нисі Норберт Крайчі.

Після медичних оглядів до лікарні направлено 14 осіб, четверо з яких наступного дня залишили лікарню в задовільному стані.

Санітарна інспекція повідомила, що при обстеженні санітарно-гігієнічного стану кухні та харчоблоку проблем не виявлено.

“Попередня інформація, отримана з лікарні в Прудніку, свідчить, що в однієї людини виявлено норовірус, що може свідчити про вірусну причину отруєння. Ситуація знаходиться під повним контролем служб, стан здоров’я госпіталізованих стабільний та покращується”, – повідомив опольський воєвода Славомір Клосовський.

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