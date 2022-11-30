Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що з 1 грудня розпочнеться оформлення документів для учасників бойових дій.

Міноборони завершило офіційну реєстрацію нормативно-правових актів, якими регламентується процес оформлення документів, які підтверджують статус учасника бойових дій під час відсічі повномасштабної агресії Росії. У зв’язку з цим Резніков попросив українців врахувати декілька моментів.

"Перше. Усі, хто має підстави, отримають статус УБД та відповідні соціальні гарантії. Не треба хвилюватись, нікого не забудуть і не загублять", — наголосив міністр.

По-друге, за 9 місяців активної фази війни у нас нараховуються сотні тисяч учасників бойових дій. Обробка такого масиву документів потребуватиме певного часу.

"Ми будемо робити усе можливе, щоб цей час був максимально коротким. Але прошу всіх бути готовими і ставитись з розумінням, що доведеться якийсь період чекати", — пояснив очільник Міноборони.

Третє: Міністерством оборони розроблено алгоритм отримання статусу УБД. Він оприлюднений на офіційних ресурсах Міноборони. Наразі він також доводиться до виконання у військах.

Отримати статус УБД можна трьома способами:

▪️за зверненням командира частини, який централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців;

▪️за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;

▪️за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

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