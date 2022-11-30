Міноборони завершило офіційну реєстрацію нормативно-правових актів, якими регламентується процес оформлення документів, які підтверджують статус учасника бойових дій під час відсічі повномасштабної агресії Росії. У зв’язку з цим Резніков попросив українців врахувати декілька моментів.

"Перше. Усі, хто має підстави, отримають статус УБД та відповідні соціальні гарантії. Не треба хвилюватись, нікого не забудуть і не загублять", — наголосив міністр.

По-друге, за 9 місяців активної фази війни у нас нараховуються сотні тисяч учасників бойових дій. Обробка такого масиву документів потребуватиме певного часу.

ЗСУ, зима, війна

"Ми будемо робити усе можливе, щоб цей час був максимально коротким. Але прошу всіх бути готовими і ставитись з розумінням, що доведеться якийсь період чекати", — пояснив очільник Міноборони.

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Третє: Міністерством оборони розроблено алгоритм отримання статусу УБД. Він оприлюднений на офіційних ресурсах Міноборони. Наразі він також доводиться до виконання у військах.

Отримати статус УБД можна трьома способами:

Олексій Резніков, міністр оборони України

▪️за зверненням командира частини, який централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців;
▪️за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;
▪️за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

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