Це місто в Донецькій області, як писало видання The New York Times, перетворилося на нищівний вир для армій обох країн.

Так, місяцями під Бахмут було кинуто велику кількість військ та техніки, а в місті практично не залишилося неушкоджених житлових будинків.

«"Їх, як "м'ясо", везуть на позиції без зброї. Потім так звані "верблюди" цю зброю підвозять уже перед наказом бігти вперед. Вони отримують автомат, без броників та касок, і роблять набіги на наші позиції. Вони – це російські зеки, яких вербує "Вагнер", - писав голова Офісу президента Андрій Єрмак про щоденну ситуацію в Бахмуті.

За його словами, окупанти кладуть сотні таких людей, сподіваючись, що їм вдасться послабити українську оборону. При цьому кадрові російські військові вважають за краще залишатися за спинами цього "м'яса".

У свою чергу, американський Інститут вивчення війни описав ситуацію в Бахмуті, як пастку для росіян. Так, експерти зазначали, що протягом місяців важких боїв сили супротивника значно вичерпалися. Великі втрати переважують будь-які оперативні переваги, які росіяни можуть одержати від взяття міста.

У той же час видання Newsweek писало, що битва за Бахмут може стати найжорстокішою за весь час війни.

Як про капкан для окупантів про Бахмут говорить і військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко. Також експерт висловив упевненість, що Бахмут ще дуже довго залишатиметься найгарячішою точкою на карті бойових дій.

«Російські окупанти кидають численні ресурси на окупацію цього міста, намагаючись з хоч якогось просування в його околицях створити те, чого їм не вистачає вже дуже довгий час – велику перемогу. Але складно робити перемогу з того, що затягнуло понад півроку твої ресурси в нескінченну м'ясорубку і не відпускає досі. Розуміють у російському командуванні чи ні, але Бахмут – це капкан, з якого їм не вибратися», - зазначив Коваленко у своєму телеграм-каналі .

Експерт наголосив, що з того моменту, як російські окупанти розпочали наступ на Бахмут, українські війська звільнили понад 8,5 тис. квадратних кілометрів Харківщини, понад 6 тис. квадратних кілометрів правобережної Херсонщини. І весь цей час переважаючі сили загарбників не в змозі пробити оборону ЗСУ під Бахмутом та захопити місто.

«Бахмут це капкан, оскільки в його околицях були перемелені вже тисячі окупантів зі складу 1 АК і 2 АК, ЧВК «Вагнер», «Ліга», «Редут», підрозділи 2-ї та 41-ї ОВА... Ці ресурси понад півроку сконцентровані в локації Бахмута, який не дає можливості їх використовувати в інших напрямках, плацдармах», - повідомив Коваленко.

За словами експерта, Бахмут, немов трясовина, продовжить затягувати ресурси росіян, тоді як ЗСУ на інших напрямках звільнятимуть тисячі квадратних кілометрів території.

Тим часом, Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники продовжують відбивати атаки росіян, у тому числі і в районі Бахмута.

Як повідомляється в новому зведенні, за минулу добу наші захисники відбили атаки окупантів у районах Новоселівського, Стельмахівки, Червонопопівки і Білогорівки Луганської області та Григорівки, Виїмки, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Курдюмівки, Північного, Першотравневого, Красногорівки і Мар’їнки, що на Донеччині.

Крім того, втрати росіян досягли нової цифри. Ліквідованих окупантів уже понад 90 тисяч.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ розповів, що залишилося від еліти російської армії після втечі з Херсона.

Також повідомлялося, що ЗСУ просуваються, з'явилися нові подробиці наступу.

Крім того, Politeka.net писала, де варто чекати від росіян нових "жестів доброї волі".