Чи може війна завершитися наступного року та як, і чи можуть бої тривати до 2024 року - аналітики дали свої прогнози.

Згідно з першим, росіяни підуть у наступ навесні, і його результат стане ключовим.

«Єдина перспектива - коротке та нестійке припинення вогню. Путін дав зрозуміти, що не зупиниться. І Україна дала зрозуміти, що боротиметься», - цитує BBC Майкла Кларка, заступника директора Інституту стратегічних досліджень (Велика Британія).

Україна відвоює свою землю, - у цьому впевнений науковець і аналітик із Вашингтона Андрій Піонтковський.

Експерт зазначає, що Україна виграє, повністю відновивши свою територіальну цілісність, не пізніше весни 2023 року.

За словами Піонтковського, Мелітополь стане ключовою бойовою точкою впродовж наступних місяців (можливо, тижнів).

Повернувши Мелітополь, ЗСУ перейдуть до Азовського моря, фактично відрізавши постачання та зв'язок з Кримом.

Згідно з третім сценарієм, війна затягуватиметься і затягуватиметься. Співробітниця відділу вивчення війни Королівського коледжу Лондона Барбара Занчетта перконана, що для потенційної мирної угоди необхідно змінити основні вимоги принаймні однієї сторони, однак ознак того, що це станеться найближчим часом немає. Отже війна триватиме і до кінця 2023-го року.

Перевага зараз на боці України і вона виграє цю війну, можливо, вже у 2023 році, вважає колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес: "До січня Україна зможе розпочати заключну фазу кампанії - звільнення Криму".

А от військовий експерт із Тель-Авіва Девід Гендельман вважає, що окупація Луганської та Донецької областей продовжиться, але великий російський прорив, наприклад, просування з півдня до Павлограду з метою оточення українських сил на Донбасі, менш ймовірний.

Експерт прогнозує, що буде продовження нинішньої тактики - повільне подрібнення українських сил на вузьких напрямках і провільне просування, як у Бахмуті та в районі Авдіївки, з такою ж можливою тактикою в районі Сватового-Кремінної.

Успіх ЗСУ у Сватове, підкреслює Гендельман, поставив би під загрозу весь північний фланг усієї лінії російського фронту.

Нагадаємо, розкрито нові деталі отримання ППО та терміни їх розгортання.

Також повідомлялось, що Джо Байден відповів, чому Україна не може отримати всю необхідну зброю відразу.

Крім того, Politeka.net писала, про що Зеленський і Байден домовились в США.