Про це, як пише Politeka.net, повідомляється у новому зведенні Генштаба ЗСУ, пише Politeka.net.

Так, підкреслюється, що основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Крім того, ворог намагається знищити критичну інфраструктуру, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення.

Так, протягом минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів.

Крім того, ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщинні та Донеччині.

Є загиблі та пораненні мирні громадяни, знищені цивільні будинки та пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

Також зазначається, що противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

«Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, в районі Бахмутівки Донецької області, в період з 22 по 24 лютого, до медичних закладів доставлено до 30 тіл мертвих та 65 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ», - йдеться у зведенні.

За даними Генштаба, на тлі бойових успіхів Збройних Сил України у ворожих військах відзначається масове дезертирство. В результаті російське командування намагається залякати військовослужбовців, зокрема всіх загарбників лякають, що російські військовослужбовці, які з 2017 року знаходяться в статусі тих, хто самовільно залишив військову частину, отримали покарання від 4 до 12 років позбавлення волі.

Тим часом , в Олешках та Скадовську Херсонської області російська окупаційна так звана “влада”, перелякана майбутньою деокупацією, готується до втечі на територію окупованого Криму.

Зокрема, з 21 лютого відзначено виїзд місцевих колаборантів до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі, а з 24 лютого окупанти оголосили про так звану “евакуацію” всім бажаючим.

Для перевезення колаборантів ворог задіяв військові вантажні автомобілі, з собою дозволено брати лише ручний багаж.

Крім того, повідомляється, що вночі, з 23.00 і до ранку, російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу "Shahed".

Попередньо, 11 цих дронів українські захисники збили.

Також стало відомо, що окупанти вдарили ракетами С-300 по Запоріжжю, пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Про це повідомили в Запорізькі ОВА.

Один із запущених російських снарядів ймовірно впав у воду.

Нагадаємо, раніше стало відомо про наслідки потужних вибухів в Білорусі.

Також повідомлялось, що експерт оцінив загрозу видкриття росією другого фронту.

Крім того, Politeka.net писала, що Віталій Кім показав, яким його життя було до 24 лютого.