Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні британської розвідки.
Розвідники зазначають, що труднощі при пересуванні сільскою місцевістю створюють військову перевагу для сил, що обороняються.
Очікується, що в наступні тижні температура повітря буде зростати, створюючи більше бруду і ще більше ускладнюючи пересування
Найскладнішою ситуація майже напевно буде до кінця березня - після остаточної відлиги. Це практично унеможливить пересування важкої бронетехніки в районі Бахмута.
Про болота в районі Бахмута розповідають і самі бійці ЗСУ. За їх словами, це на руку українським захисникам.
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«Ми обладнали свої позиції добре в місті. Грілки ноги гріють, є можливість себе нормально почувати. А ворог біжить, падає в болото. Якщо у нас половина людей з температурою та кашлем, то уявляю, що там відбувається в них», - розповів ВВС News Україна про ситуацію з обороною міста колишній депутат Верховної Ради, а нині солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк, який зараз саме у Бахмуті.
За його словами, ворог, який наступає по шию в болоті, «почувається значно гірше».
Захисники також повідомив, що ЗСУ в місті мають можливість рухатись по асфальту, є підвали, а от ворогу набагато важче.
«Тому з мого враження на моїй ділянці фронту і з нещодавнього візиту командувача угрупованням військ Сирського видається, що ніхто не збирається відходити. І сенсу здавати немає. Ми сидимо в місті на нашій ділянці фронту, а ворог сидить в полі. Що на півночі і сході - мені казати складно. Стрілецький бій йде постійно», - розповів Сиротюк.
Також боєць впевнений, що росіянам не слід робити подарунок, залишаючи Бахмут, бо їхні апетити тільки посилюватимуться:
«Якщо вони візьмуть місто, це посилить їхні апетити. Тому я б не давав їм такого подарунка. Бо кожне взяте село українське є для них подарунком».
За словами Сиротюка, в українських захисників є можливість тримати свої позиції, адже є є підвіз боєкомплекту і живої сили.
«зараз моє солдатське відчуття таке - поки що ми Бахмут тримати можемо. І не треба давати подарунків Путіну», - пояснив гранатометник.
Також Сиротюк запевнив, що що утримувати місто і відбивати - це різні рівні втрат.
«Тому якщо ЗСУ планують повертати Донбас, то міста здавати не можна, їх дуже важко буде відбивати», - каже він.
Нагадаємо, росіяни намагаються оточити Бахмут.
Також з'явилися фото і подробиці з місця потужних вибухів на російському аеродромі.
Крім того, Politeka.net писала, що окупанти потрапили у пастку ЗСУ.