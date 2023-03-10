В Мережі з’явилися кадри, від яких стине кров.

Вони були зроблені після чергової російської атаки по мирним мешканцям Маріуполя, пише Politeka.net.

Відео опубліковано сьогодні, 10 березня 2023-го року, але датовано 10 березня 2022-го року і зроблено з вікна однієї з квартир.

«Маріуполь. Куїнджі 82. Батьківський будинок. Відео знайшов випадково.Під білою ковдрою мама. В той день,там було багато загиблих,12 березня тіла забрав білий бус з червоним хрестом на борту. Де поховали ми досі не знаємо.Таких історій в тому місті тисячі», - йдеться у коментарі до відео.

Користувачів Twitter приголомшили кадри. Люди співчувають всім маріупольцям, яких росіяни позбавили домівок, рідних, друзів, нормального життя:

«Мені забракло слів і повітря. Боляче, страшно. Тримайтесь»,

«Коли батько в березні з Шевченка йшов до савони щоб мені подзвонити, нарахував 17 загиблих. На лавочках, під деревами, на дорозі»,

«Прийміть співчуття... боляче і страшно»,

«Я не маю слів», «Прийміть мої співчуття. Немає слів», «Неможливо», «Боляче дивитись»,

«Прийми найщиріші співчуття».

Нагадаємо, окупанти знесли в Маріуполі багатоповерхівку, в підвалі якої загинули 200 осіб.

Там люди ховалися від обстрілів армією рф. Про це повідомив радник законного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Нові дані про злочини окупантів у Маріуполі. Черемушки, вул. Новоросійська, 16. У підвалі було 200 тіл загиблих маріупольців. З підвалу дістали лише близько 70 тіл. Тільки ті, що були цілі. Все інше – в будівельне сміття", – повідомив Андрющенко.

Нагадаємо, Україна пережила наймасштабнішу ракетну атаку з 1 січня 2023-го року.

Також повідомлялося, що росіяни намагаються оточити Бахмут.

Крім того, Politeka.net писала про пошук 16-річного підлітка, який зник і Маріуполі.