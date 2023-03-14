Минула ніч пройшла для мешканців Білгородської області у Росії дуже голосно.

Як повідомляють телеграм-канали, одна з ракет, випущених вночі Україною, відбулася в Білгородській області.

«Одна з ракет відмовилася виконувати злочинний наказ і вибухнула (можливо в житловому секторі)», - коментують те, що сталося в українських телеграм-каналах.

Додамо, у Білгородській області, з якої летять ракети на Харків, нерідко трапляються подібні інциденти. Лише минулого місяця їх було кілька.

Так, 16 лютого в Івнянському районі Білгородської області окупанти збили свою ракету.

Після того, як у мережу потрапили знімки уламків ракети, було з'ясовано тип боєприпасу.

"Попередньо це Х-35/Х-59, які стоять на озброєнні, в основному, ВКС РФ. Чи дала вона збій, чи це був "дружній вогонь" - невідомо", - повідомляв "Білгородський інформатор".

20 лютого російські окупанти знову спробували обстріляти Харківщину з території Білгородської області. Проте цього разу всі запущені ракети впали біля РФ.

"Всі ракети С-300 (близько 5-6), які запустили з БНР до Харківської області, залишилися "вдома" у ворога. Там краще все, "по-домашньому", - коментував атаку начальник Харківського військового гарнізону Сергій "Марсель" Мельник .

Нагадаємо, росіяни вдарили ракетами по школі – на кадри з місця боляче дивитись.

Також повідомлялося, що окупанти вигадали, кого ще притягти на війну в Україну.

Крім того, Politeka.net писала про небезпеку наступу на Харківську область.