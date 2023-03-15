Про це, як пише Politeka.net, під час брифінгу заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Крім того, міністр наголосив, що російські окупаційні війська вже перейшли до оборони.

Факт того, що окупанти будують фортифікаційні укріплення та риють окопи Резніков назвав хорошим знаком, адже навіть ворог вірить у контрнаступ української армії.

Більш того, путінські війська почали активно будувати укріплення у тимчасово окупованому Криму.

Зробивши висновки з успішного контрнаступу ЗСУ на Херсонщині та Харківщині, росіяни на деяких ділянках фронту перейшли у оборону.

«Вони вже сидять в обороні. Наші генерали, і пан генерал Москальов, і пан генерал Неїжпапа показали нам місця, де вони (росіяни, – ред.) вже сидять, риють окопи, фортифікаційні укріплення. До речі, в Криму теж. Це означає, що росіяни вже готуються до захисту. Вони вірять, росіяни вірять, що українці підуть у контрнаступ. І це добрий знак", – наголосив міністр оборони.

Риття окопів росіянами Резніков озарактеризував, як свідчення того, що росія вже програла.

"Ми вже створюємо майбутнє. Вони вже програли. Якщо вони у своїй "спеціальній воєнній операції" перейшли до захисту, вони вже програли цю війну», - запевнив Резніков.

Нагадаємо, засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн відбудеться вже сьогодні, 15 березня.

Також нагадаємо, що спрогнозовано, скільки часу лишилось у Путіна.

Крім того, повідомлялось, що окупанти зізналися, що вони "в повному лайні".

Також Politeka.net писала, що буде, якщо росіяни захоплять Бахмут.