Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, будет ли реванш с Теофимо Лопесом

Об этом сообщает "sport.ua".



«Последние новости были такие, что Эгис Климас разговаривал на камеру с Лопесом-старшим, там стоял Боб Арум. Они пожали руки и вроде договорились о том, что будет реванш. Сейчас Лопесам надо провести поединок с Камбососом, а после этого, в декабре – реванш. Скорее всего, в Madison Square Garden», – сказал Ломаченко.

Напомним, в ночь с 26 на 27 июня Василий Ломаченко провел бой против Масайоши Накатани

В итоге, Василий Ломаченко вернулся на ринг после 8-месячного перерыва, победив японского боксера Масайоши Накатани. Бой закончился в девятом раунде уверенной победой Ломаченко.

Кадрами своей победы украинский боксер поделился на личной странице в Instagram.

Ранее мы писали о громком поражении Ломаченко в бою с Лопесом, Лебедев назвал решающую причину.

Как сообщала Politeka, Василий Ломаченко, который не раз сталкивался с критикой и злорадством людей, заявил, что его мотивирует.

Также Politeka писала, что Теофимо Лопес в очередной раз нелестно высказался об украинском боксере Василие Ломаченко.