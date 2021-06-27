Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, будет ли реванш с Теофимо Лопесом
Об этом сообщает "sport.ua".
«Последние новости были такие, что Эгис Климас разговаривал на камеру с Лопесом-старшим, там стоял Боб Арум. Они пожали руки и вроде договорились о том, что будет реванш. Сейчас Лопесам надо провести поединок с Камбососом, а после этого, в декабре – реванш. Скорее всего, в Madison Square Garden», – сказал Ломаченко.
Напомним, в ночь с 26 на 27 июня Василий Ломаченко провел бой против Масайоши Накатани
В итоге, Василий Ломаченко вернулся на ринг после 8-месячного перерыва, победив японского боксера Масайоши Накатани. Бой закончился в девятом раунде уверенной победой Ломаченко.
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Кадрами своей победы украинский боксер поделился на личной странице в Instagram.
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