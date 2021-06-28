Кроме жары и гроз спасатели предупредили о повышенной пожарной опасности

В понедельник, 28 июня в Украине ожидают грозы и шквалы в некоторых областях, а еще вернется жара, которая может стать причиной летный пожаров. Как пишет Politeka.net, со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в северо-восточном регионе прогнозируют дожди с градом и шквалистые порывы ветра до 15-20 м/с. В Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявлен I уровень опасности, желтый.

На востоке, севере и в центре Украины синоптики прогнозирую дожди с грозами, тогда как в западной и юной части страны ожидается переменная облачность. В украинской столице и по области прогнозируют небольшой дождь с грозами.

В ГСЧС сообщают, что из-за предыдущего удара стихии в Украине много населенных пунктов до сих остаются без электроснабжения, всего их по стране 109. Больше всего обесточена Сумская область – там 37 населенных пунктов без света, в Днепропетровской – 33, Донецкой – 13 Запорожской – 12, Киевской – 7, Черниговской – 7.

Спасатели также предупреждают украинцев о повышенном уровне пожарной опасности, особенно в восточной части страны, а также в Тернопольской, Киевской, Полтавской, Хмельницкой областях.

Напомним, Жара окончательно отступит в Украине, а дожди снизят температуру: украинцев предупредили, какой будет погода.

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