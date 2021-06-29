Газопоставляющие компании начали публиковать тарифы на июль
При этом годовая стоимость практически не изменились, она колеблется в пределах 7,8-13,5 грн за кубометр. Эти тарифы компании могут менять только в сторону понижения. А вот месячные тарифы некоторые поставщики подняли.
В частности, дешевле всего газ по фиксированному тарифу предлагает "Агросинтез Трейдинг", продавая ресурс по 7,8 грн за куб. м.
Самую высокую стоимость установили три областных энергоснабжающих компании – Черновицкая, Житомирская и Херсонская. Они продают газ по 13,5 грн за куб. м.
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Месячные тарифы подняли следующие поставщики:
"Газпромпостач" – 12,60 гривны за кубометр газа (июньская цена – 11,22 гривны за кубометр газа; годовой тариф – 10,80 гривны за кубометр газа).
"ГЛАСКОМЕРЦ" – 12,70 гривны за кубометр газа (июньская цена – 11 гривен за кубометр газа; годовой тариф – 10,80 гривны за кубометр газа).
"Волиньгаззбыт" – 12,98 гривны за кубометр газа (июньская цена 8,88 гривны за кубометр газа; годовой тариф – 7,99 гривны за кубометр газа).
"Черкассыгаз сбыт" – 13 гривен за кубометр газа (июньская цена – 11,45 гривны за кубометр газа; годовой тариф – 7,89 гривны).
"Житомирская областная энергоснабжающая компания" – 13 гривен за кубометр газа (июньская цена – 11,77 гривны за кубометр газа; годовой тариф – 13,50 гривны за кубометр газа).
"Уманьгаз сбыт" – 13,05 гривны за кубометр газа (июньская цена – 11,47 гривны за кубометр газа; годовой тариф – 7,89 гривны за кубометр газа).
"М ГАЗ ТРЕЙДИНГ" – 13,30 гривны за кубометр газа (июньская цена – 10,18 гривны за кубометр газа, годовой тариф аналогичный к июньскому предложению).
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