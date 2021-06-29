Кому не повезло

Газопоставляющие компании начали публиковать тарифы на июль

При этом годовая стоимость практически не изменились, она колеблется в пределах 7,8-13,5 грн за кубометр. Эти тарифы компании могут менять только в сторону понижения. А вот месячные тарифы некоторые поставщики подняли.

В частности, дешевле всего газ по фиксированному тарифу предлагает "Агросинтез Трейдинг", продавая ресурс по 7,8 грн за куб. м.

Самую высокую стоимость установили три областных энергоснабжающих компании – Черновицкая, Житомирская и Херсонская. Они продают газ по 13,5 грн за куб. м.

Месячные тарифы подняли следующие поставщики:

"Газпромпостач" – 12,60 гривны за кубометр газа (июньская цена – 11,22 гривны за кубометр газа; годовой тариф – 10,80 гривны за кубометр газа).

"ГЛАСКОМЕРЦ" – 12,70 гривны за кубометр газа (июньская цена – 11 гривен за кубометр газа; годовой тариф – 10,80 гривны за кубометр газа).

"Волиньгаззбыт" – 12,98 гривны за кубометр газа (июньская цена 8,88 гривны за кубометр газа; годовой тариф – 7,99 гривны за кубометр газа).

"Черкассыгаз сбыт" – 13 гривен за кубометр газа (июньская цена – 11,45 гривны за кубометр газа; годовой тариф – 7,89 гривны).

"Житомирская областная энергоснабжающая компания" – 13 гривен за кубометр газа (июньская цена – 11,77 гривны за кубометр газа; годовой тариф – 13,50 гривны за кубометр газа).

"Уманьгаз сбыт" – 13,05 гривны за кубометр газа (июньская цена – 11,47 гривны за кубометр газа; годовой тариф – 7,89 гривны за кубометр газа).

"М ГАЗ ТРЕЙДИНГ" – 13,30 гривны за кубометр газа (июньская цена – 10,18 гривны за кубометр газа, годовой тариф аналогичный к июньскому предложению).

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