Синоптики дали свой прогноз погоды на второй месяц лета – июль, нас ожидает жара, дожди и бури

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на Факты, во втором месяце лета украинцев ожидает нестабильная переменчивая погода. Прогнозируют и жару, и дожди, и грозы, даже бури. Так, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, июль начнется с дождями, но потом украинцев ожидает неделя сильной жары. Потом снова, в период 11-12 июля дожди вернутся, но уже с 18 числа будет солнечно и тепло. Также народный синоптик предупреждает о грозовых дождях, шквалах и бурях, которые накроют Украину после 25 июля.

По данным украинского Гидрометцентра, в июле украинцев ожидает теплая погода, в среднем температура достигнет +20+25 градусов, а вот дожди прогнозируют в пределах нормы этого месяца.

Сайт погоды Gismeteo сообщает, что в украинской столице первая половина июля пройдет без сильных колебаний и катаклизмов, температура будет умеренной. Сильно прижат в Киеве ближе к последней декаде месяца.

Напомним, Жара и грозы не дадут украинцам отдышаться, но некоторым областям повезет: точный прогноз.

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