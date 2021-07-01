Известный синоптик раскрыл, какую погоду ждать в июле и августе

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что последние два месяца лета будет жарко, но также ожидаются и прохладные дни.

Так, с первого по девятое июля прогнозируется температура до +27 и +29 градусов, однако 2 и 3 июля ожидаются дожди с бурями.

С девятого по 11 июля - дожди, дневная температура опустится до +20 градусов, а ночная – до +15, пишет Обозреватель. А затем - неделя жары - +28 до +32 градуса.

22 июля ожидается небольшое похолодание до +20 градусов, а с 22 по 31 июля - снова жара 29-32 градуса, в некоторые дни дожди.

В августе ожидается похолодание, осень нагрянет в Украину раньше времени. Температура воздуха станет ежедневно понижаться. Месяц начнется с настоящей летней жары +35 градусов, а закончится почти +22 градусами.

В середине третьего месяца лета температура достигнет от +26 до +28 градусов, и далее будет становиться все холоднее.

В частности на юге будет резкое похолодание и дожди. В период до 11 августа ожидается несколько дождливых дня, но незначительные. А затем температура станет ниже практически без дальнейших повышений. Месяц завершится на отметке примерно +20 градусов с небольшими дождями.

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