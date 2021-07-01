Відомий синоптик розкрив, яку погоду чекати в липні і серпні

Народний синоптик Леонід Горбань розповів, що останні два місяці літа буде спекотно, але також очікуються і прохолодні дні.

Так, з першого по дев'яте липня прогнозується температура до +27 і +29 градусів, проте 2 і 3 липня очікуються дощі з бурями.

З дев'ятого по 11 липня - дощі, денна температура опуститься до +20 градусів, а нічна – до +15, пише Обозреватель. А потім - тиждень спеки - +28 до +32 градуси.

22 липня очікується невелике похолодання до +20 градусів, а з 22 по 31 липня - знову спека 29-32 градуси, в деякі дні дощі.

У серпні очікується похолодання, осінь нагряне в Україну завчасно. Температура повітря стане щодня знижуватися. Місяць почнеться зі справжньої літньої спеки + 35 градусів, а закінчиться майже +22 градусами.

В середині третього місяця літа температура досягне від + 26 до +28 градусів, і далі буде ставати все холодніше.

Зокрема на півдні буде різке похолодання і дощі. У період до 11 серпня очікується кілька дощових дня, але незначні. А потім температура стане нижче практично без подальших підвищень. Місяць завершиться на позначці приблизно + 20 градусів з невеликими дощами.

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