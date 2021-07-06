Евгений Александрович начал работать в больнице с 1972 года: сначала в должности анестезиолога отделения реанимации, с 1980 года - заведующим отделением реанимации, а с 2002 года - в должности врача-анестезиолога отделения интенсивной терапии екстракоральних методов детоксикации.