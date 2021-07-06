На Волыни оборвалась жизнь украинского медика
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке Луцкой городской клинической больницы.
Сердце врача-анестезиолога Евгения Федчука остановилось 1 июня.
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке Луцкой городской клинической больницы.
Сердце врача-анестезиолога Евгения Федчука остановилось 1 июня.
Евгений Александрович начал работать в больнице с 1972 года: сначала в должности анестезиолога отделения реанимации, с 1980 года - заведующим отделением реанимации, а с 2002 года - в должности врача-анестезиолога отделения интенсивной терапии екстракоральних методов детоксикации.
"Евгений Александрович Федчук был высококвалифицированным врачом, хорошим наставником молодых специалистов, отзывчивым и доброжелательным человеком. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.
Украинцы скорбят о тяжелой утрате для нашей медицины.
"Пусть Господь утешит сердца родных. Вечная память, покойся с миром", "Пусть покоится с Богом, вечная память", "Мои соболезнования семье и близким, очень жаль. Царство небесное", - писали люди в сети.
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