Погода в Украине 7 июля не даст украинцам расслабиться: большая часть страны на Ивана Купала будет изнемогать от жары

Как передает Politeka.net, согласно данным Укргидрометцентра , погода в Украине в среду, 7 июля разделит страну на две части: север, запад и центр окажутся под влиянием жаркого воздуха. Синоптики обещают здесь днем температуру воздуха +27-30 градусов, ночью +17-19. Жарче всего окажется на Закарпатье, до +31 градуса в светлое время суток. При этом в этих регионах будет сухо, без осадков.

На востоке и юге пройдут кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с. Учитывая это, здесь будет немного посвежее: днем +26-29 градусов, ночью +16-18.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, второй летний месяц ознаменуется неустойчивой погодой, жара будет сменятся дождями на протяжении всего июля. Так, до середины месяца продержится температура воздуха до + 33 градусов. От зноя не спасет даже дождь, который пройдет 14-15 июля. Лишь к началу третьей декады температура снизится, но ненамного – до +25-27 днем. А вот последние 10 дней июля – снова дождливые, причем в районе 25 числа пройдут сильнейшие ливни, из-за чего местами могут быть наводнения.

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