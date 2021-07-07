В общественном транспорте Запорожья травмировалась пассажирка
Инцидент произошел 5 июля. Женщина как раз хотела выйти на остановке, но водитель маршрутки резко затормозил и она упала на панель приборов, сообщает rezonans.
В итоге у женщины сломалось ребро и пробило легкое.
По словам водителя маршрутки, он был вынужден резко затормозить, поскольку его "подрезал" другой водитель.
Травмированную госпитализировали в больницу. Сейчас медики оценивают ее состояние как стабильное.
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Более подробные обстоятельства ЧП устанавливает полиция и на время расследования водитель отстранен от работы. Если его вину докажут, что городские власти могут разорвать контакт с этим перевозчиком.
Отметим, что Украине только за прошлый год на дорогах пострадали почти 32 тысячи человека, более 3,5 тысячи граждан - водители, пассажиры и пешеходы, к сожалению, погибли.
В среднем каждые 3 минуты случается 1 ДТП, каждые 15 минут травмируется 1 человек, и каждые 3 часа, к сожалению, один человек погибает.
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