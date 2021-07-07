Женщина ничего даже не подозревала

В общественном транспорте Запорожья травмировалась пассажирка

Инцидент произошел 5 июля. Женщина как раз хотела выйти на остановке, но водитель маршрутки резко затормозил и она упала на панель приборов, сообщает rezonans.

В итоге у женщины сломалось ребро и пробило легкое.

По словам водителя маршрутки, он был вынужден резко затормозить, поскольку его "подрезал" другой водитель.

Травмированную госпитализировали в больницу. Сейчас медики оценивают ее состояние как стабильное.

Более подробные обстоятельства ЧП устанавливает полиция и на время расследования водитель отстранен от работы. Если его вину докажут, что городские власти могут разорвать контакт с этим перевозчиком.

Отметим, что Украине только за прошлый год на дорогах пострадали почти 32 тысячи человека, более 3,5 тысячи граждан - водители, пассажиры и пешеходы, к сожалению, погибли.

В среднем каждые 3 минуты случается 1 ДТП, каждые 15 минут травмируется 1 человек, и каждые 3 часа, к сожалению, один человек погибает.

Напомним, что семейную пару сбили на переходе, видео с места.

Как сообщала Politeka, грузовик влетел в автобус, внутри находилось 40 пассажиров.

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