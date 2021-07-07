На Сумщине оборвалась жизнь украинского медика

Врача-анестезиолога Анатолия Тимофеевича Воронина не стало в Ахтырке 4 июля, сообщает местный новостной портал.

"Не стало замечательного человека, настоящего друга, любящего мужа, заботливого отца, дедушки, прадедушки, профессионала и доктора с большой буквы", - говорится в сообщении.

В издании отметили, что всю свою жизнь он посвятил борьбе за жизнь пациентов.

Попрощались с Анатолием Тимофеевичем в Свято-Покровском кафедральном соборе в полдень следующего дня.

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