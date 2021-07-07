На Сумщине оборвалась жизнь украинского медика
Врача-анестезиолога Анатолия Тимофеевича Воронина не стало в Ахтырке 4 июля, сообщает местный новостной портал.
"Не стало замечательного человека, настоящего друга, любящего мужа, заботливого отца, дедушки, прадедушки, профессионала и доктора с большой буквы", - говорится в сообщении.
В издании отметили, что всю свою жизнь он посвятил борьбе за жизнь пациентов.
Попрощались с Анатолием Тимофеевичем в Свято-Покровском кафедральном соборе в полдень следующего дня.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Экс-"любовница" Константина Меладзе показала, какой она стала после ухода из ВИА Гры: "Еще больше похудела"
Козловский сменил профессию ради "любимца" Тины Кароль, набор впечатляет: "Это для страсти..."
В Одессе прощаются с легендарным генералом: "Приехал на отдых и утонул"
Максим Галкин сообщил о невосполнимой потере, Ротару не сдержалась: «Трудно подобрать слова…»
Стоит отметить, что по состоянию на июнь, в Украине от коронавирусной болезни умерло 877 медицинских работников.
Всего за время пандемии вирус забрал жизни 54 815 украинцев.
Напомним, что оборвалась жизнь известного украинского музыканта
Как сообщала Politeka, известный режиссер в муках успел оставить предсмертное послание
Также Politeka писала, что молодой актер скончался в больнице, близкие винят врачей