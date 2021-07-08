Задержанный пока не объяснил своих действий
В городе Стрый Львовской области задержан 20-летний парень, который повредил почти 60 надгробий на могилах сечевых стрельцов.
Об инциденте сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
8 июля около 05:30 к правоохранителям поступила информация от жителя Стрыя о том, что на территории кладбища на улице Нижанковского неизвестный мужчина повалил несколько надгробных крестов и повредил памятники.
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Выехав на место происшествия, полицейские заметили мужчину, который пытался повалить еще один крест. Его догнали и задержали. Он оказался 20-летнем жителем Стрыя. При этом объяснить мотивов своего поступка он не мог.
По предварительным данным, мужчина повредил 59 намогильных крестов и памятников.
По данному факту следователи открыли уголовное производство. Парню грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.
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