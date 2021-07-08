Задержать неадекватную барышню полиции удалось не сразу
В Миргороде Полтавской области по городу бегала 22-летняя девушка с ножом. По словам очевидцев, она находилась в неадекватном состоянии.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Полтавской области.
Странную девушку с ножом в руках местные жители заметили в районе железнодорожной станции в Миргороде. Она вела себя неадекватно и напугала людей. На место происшествия вызвали патрульную полицию.
Трагедия потрясла экс-мужа Наташи Королевой, подробности: "До последнего хотелось верить, что люди останутся живы"
Дженнифер Лопес показала свой молодой задор, запрыгнув в бассейн в одних плавках: "Сладенькая"
Ушел из жизни актер Роберт Дауни, первые подробности трагедии: "Страдал от болезни..."
Грандиозное шоу "Співають всі", стало известно будут ли Винник и Тина Кароль: "Вспомните скандал..."
Потап получил по лицу на Atlas Weekend, кадры инцидента: «Чуть не покалечила»
Полиция прибыла по указанному адресу и обнаружила, что 22-летняя нарушительница им знакома – ранее она уже неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов и даже успела "заработать" несколько административных штрафов за нарушение общественного порядка.
От нецензурной брани женщина перешла к угрозам и набросилась на правоохранителя с ножом. Своим ножом она порезала офицеру предплечье, когда он пытался ее утихомирить. Ее задержали.
Нарушительнице уже сообщили о подозрении и на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. За такое нарушение закона девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
Напомним, что женщина нарвалась на нож, защищая возлюбленного.
Как сообщала Politeka, мужчина жестоко избил детей, мальчик и девочка не выжили.
Также Politeka писала, что мужчины устроили разборки в магазине, размахивая серпом и ножом.