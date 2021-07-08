Какие же люди есть странные...

Задержать неадекватную барышню полиции удалось не сразу

В Миргороде Полтавской области по городу бегала 22-летняя девушка с ножом. По словам очевидцев, она находилась в неадекватном состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Полтавской области.

Странную девушку с ножом в руках местные жители заметили в районе железнодорожной станции в Миргороде. Она вела себя неадекватно и напугала людей. На место происшествия вызвали патрульную полицию.

Полиция прибыла по указанному адресу и обнаружила, что 22-летняя нарушительница им знакома – ранее она уже неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов и даже успела "заработать" несколько административных штрафов за нарушение общественного порядка.

От нецензурной брани женщина перешла к угрозам и набросилась на правоохранителя с ножом. Своим ножом она порезала офицеру предплечье, когда он пытался ее утихомирить. Ее задержали.

Нарушительнице уже сообщили о подозрении и на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. За такое нарушение закона девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, что женщина нарвалась на нож, защищая возлюбленного.

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