В Херсоне машина сбила женщину в коляске

Подробности случившегося сообщает "Типичный Херсон".

Женщину, которая в инвалидной коляске разъезжала по проезжей части и просила милостыню видели на месте ЧП очень часто, а местные водители жаловались, что она мешает дорожному движению.

Сбили ее как раз в тот момент, когда она переезжала через шоссе.