В Херсоне машина сбила женщину в коляске

Подробности случившегося сообщает "Типичный Херсон".

Женщину, которая в инвалидной коляске разъезжала по проезжей части и просила милостыню видели на месте ЧП очень часто, а местные водители жаловались, что она мешает дорожному движению.

Сбили ее как раз в тот момент, когда она переезжала через шоссе.

Известно, что пpи пaдeнии нa acфaльт 35-лeтняя женщина пoлучилa тяжeлую чepeпнo-мoзгoвую тpaвму – ee госпитализировали в бoльницу.

Стоит отметить, что только с января по март этого года в стране произошло почти 30 тысяч аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

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