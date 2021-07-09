В Херсоне машина сбила женщину в коляске
Подробности случившегося сообщает "Типичный Херсон".
Женщину, которая в инвалидной коляске разъезжала по проезжей части и просила милостыню видели на месте ЧП очень часто, а местные водители жаловались, что она мешает дорожному движению.
Стоит отметить, что только с января по март этого года в стране произошло почти 30 тысяч аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.
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