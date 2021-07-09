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В России не утихают масштабные пожары

По информации местных СМИ, в Якутии сейчас бушуют 299 лесных пожаров, с которыми никак не могут справиться.

У части районов — 4 и 5 класс пожарной опасности, а общая площадь пожаров составляет 923 тысяч гектаров.

Только за прошлые сутки, площадь пожаров там увеличилась более чем на 69 тысяч гектаров.

Люди в сети публикуют жуткие фото и видео, которые напоминают кадры с фильма-катастрофы.

Также огонь охватил и Челябинскую область - там тоже крупные лесные пожары. В регионе полыхает больше тысячи гектаров леса, а огонь угрожает трем населённым пунктам. Уже началась эвакуация местных жителей.

Напомним, пожары произошедшие в Сибири в 2019 году стали одними из наиболее масштабных за последние 20 лет - к середине августа охваченная огнём площадь превышала 5 миллионов гектаров. Пожары вызвали задымление не только над крупными городами в РФ, но и в соседних странах.

Напомним, что стихийное бедствие в Ялте оставило жителей без крыши над головой

А еще Politeka писала, что Крым на грани новой экологической катастрофы: "Прямо на пляже закапывают трупы дельфинов".

Также Politeka сообщала, что улицы снова уходят под воду, люди бегут с города: кадры потопа в Ялте.