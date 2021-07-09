Певец Валерий Меладзе попал в неприятную ситуацию на музыкальном фестивале Atlas Weekend
На четвертом дне фестиваля Валерия Меладзе ждали неприятные сюрпризы, пишет Politeka.net. В сети опубликовали видео того, как выступление артиста пошло не по плану. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Выступление певца собрало тысячи зрителей, и он поблагодарил публику за теплый прием. Однако в первые же минуты у Меладзе оказался нерабочим микрофон, в результате провалился приветственный перформанс. Далее исполнитель пропел несколько секунд, после чего снова пропал звук. Тогда Валерий Меладзе в бешенстве "сбежал" со сцены за кулисы и вернулся с другим микрофоном.
Таким поломок в течение концерта было две, но зрители поддержали певца.
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Отметим, на днях Валерий Меладзе нелицеприятно высказался об украинской исполнительнице Оле Поляковой, назвав ее "фриком". Таким образом, артист оправдал своего брата, продюсера Константина Меладзе, которого певица обвинила в харасменте.
По словам Валерия, его брат никому не делал непристойных предложений. Однако Оля Полякова в новом видео попросила Меладзе ответить, как у обоих братьев получается ездить с выступлениями в Украину и одновременно жить и работать в стране-агрессоре.
Напомним, Меладзе после конфликта с Поляковой примчался в Киев и спел с Могилевской на украинском
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