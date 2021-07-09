Певец Валерий Меладзе попал в неприятную ситуацию на музыкальном фестивале Atlas Weekend

На четвертом дне фестиваля Валерия Меладзе ждали неприятные сюрпризы, пишет Politeka.net. В сети опубликовали видео того, как выступление артиста пошло не по плану. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Выступление певца собрало тысячи зрителей, и он поблагодарил публику за теплый прием. Однако в первые же минуты у Меладзе оказался нерабочим микрофон, в результате провалился приветственный перформанс. Далее исполнитель пропел несколько секунд, после чего снова пропал звук. Тогда Валерий Меладзе в бешенстве "сбежал" со сцены за кулисы и вернулся с другим микрофоном.

Таким поломок в течение концерта было две, но зрители поддержали певца.

Отметим, на днях Валерий Меладзе нелицеприятно высказался об украинской исполнительнице Оле Поляковой, назвав ее "фриком". Таким образом, артист оправдал своего брата, продюсера Константина Меладзе, которого певица обвинила в харасменте.

По словам Валерия, его брат никому не делал непристойных предложений. Однако Оля Полякова в новом видео попросила Меладзе ответить, как у обоих братьев получается ездить с выступлениями в Украину и одновременно жить и работать в стране-агрессоре.

Напомним, Меладзе после конфликта с Поляковой примчался в Киев и спел с Могилевской на украинском

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