Жара окончательно закрепится в Украине, дойдя до отметки в +34 градуса

Как сообщили синоптики из Укргидроментцентра, в субботу, 10 июля, украинцам не стоит рассчитывать на комфортную температуру. По всей территории страны столбики термометров днем пересекут отметку в +30 градусов.

В то же время, к западному региону вплотную подойдет фронтальная система циклона Arno, которая принесет с собой умеренные осадки. Однако, даже дожди не смогут сбить жару в регионе, поэтому в западных областях, как и по всей остальной Украине, в субботу будут царить температуры за +30 градусов.

Отметим, что дожди ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

На севере Украины ночью ожидается от +15 до +18 градусов, а днем – от +31 до +33.

В западных областях ночью столбики термометров покажут от +17 до +20 градусов, а днем – от +30 до +33.

В центре страны ночью температуры будут колебаться от +16 до +20 градусов, а днем – от +31 до +34 градусов.

В восточных областях ночью ожидается от +17 до +20 градусов, а днем – от +31 до +33.

На юге ночью ожидается от +18 до +21 градуса, а днем – от +30 до +33 градусов.

В Киеве будет без осадков. Ночные температуры будут колебаться от +18 до +20 градусов, а дневные – от +31 до +33.

Напомним, синоптик рассказала украинцам, сколько продлятся жара и грозы.

Как сообщала Politeka, сильная жара испытает украинцев на прочность.

Также Politeka писала, что Одессу после дождей ждут новые погодные испытания.