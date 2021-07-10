Астрономы предсказали взрыв звезды-сверхгиганта

Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По словам асторонама Вячеслава Авдеева, красная звезда Бетельгейзе взорветься в ближайшее десятки-сотни тысяч лет.

Ее яркость взрыва создаст иллюзию, что на небе есть еще одна полная Луна.

Также Бетельгейзе будет даже больше и ярче Солнца.

“Бетельгейзе находится относительно близко к Земле, на расстоянии около 550 световых лет. Это так называемая полуправильная переменная звезда. Она естественным образом светлеет и темнеет каждые 400 дней”, - заявил Авдеев.

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Это полупрозрачные облака иногда видны на фоне темного неба летней ночью. Они самые высокие облачные образования в земной атмосфере и возникают на высотах 70-95 км.

Ученые предпологают, что такие облака вызывают изменения климата. Обычно их можно видеть в широтах между 43° и 65° северной и южной широты.

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