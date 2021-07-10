АЗС в Украине в период со 2 по 9 июля подняли цены на топливо

Данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95" говорят о том, что средняя цена бензина А-95 с 2 по 9 июля выросла на 37 копеек, передает "Знай".

Средняя цена бензина А-92 за неделю выросла на 43 копейки за литр и составила 29,2 грн, бензин А-95 подорожал на 37 копеек за литр — до 30,13 грн, а дизельное топливо прибавило 18 копеек за литр - до 28,4 грн.

"К слову, осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен предоставлять их Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены бензина и дизельного топлива будут опубликованы до 5 числа каждого месяца", - говорится в сообщении.

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Ассоциация специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) заявляет , что цены выросли на 15-18%, по итогам первого полугодия. По итогам целого года - стоимость жилья может вырасти до 25%.

На вторичном рынке, в зависимости от определенного региона, цена подскочила на 7-10 %

Эксперт Юрий Пита, который является президентом Ассоциации специалистов по недвижимости, считает, что рост спроса на жилье более чем на 20% и выступает причиной повышения цен.

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