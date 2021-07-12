В Киеве перевернулась маршрутка с пассажирами
Как сообщает "Киев Оперативный", на место аварии прибыли несколько карет скорой, полиция и спасатели.
Так, на Гостомельском шоссе перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие.
Автобус с пассажирами направлялся в Киев из Песковки.
Точное количество пострадавших устанавливается, по сообщениям некоторых СМИ, пострадали 8 человек. Всех пострадавших госпитализировали в больницу в городе Буча.
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Обстоятельства ДТП устанавливаются.
К слову, трагедия произошла в Киевской области в воскресенье, 11 июля, возле села Ревностное Бориспольского района
Там около 21:20 перевернулось авто, в котором находились десять человек, в том числе четверо детей.
В результате аварии погибли взрослый и ребенок. Еще трое пассажиров пострадали.
"Все ехали с купания. Двое погибли, в том числе девочка 7 лет. Еще один взрослый в критическом состоянии", - говорится в сообщении.
Для деблокирования привлекли восемь человек и две единицы техники ГСЧС.
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