Он приземлился примерно в 200 милях от места назначения

Парашютист приземлился совершенно не там, где нужно было

Парашют британского военнослужащего в ходе отработки прыжков в Калифорнии, США, не полностью раскрылся. В результате британский военный приземлился в жилой дом, проломив крышу жилища.

Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел при десантных учениях. Военный отрабатывал прыжки с большой высоты с длительной задержкой раскрытия парашюта, которые используются для секретных миссий на враждебной территории.

Военнослужащий развернул запасной парашют с опозданием и продолжил стремительное падение. Он приземлился примерно в 200 милях к северо-западу от Лос-Анджелеса на кухне жилового дома. Несколько жителей города стали свидетелями произошедшего и вызвали службу спасения.

В результате инцидента военный получил незначительные травмы и был доставлен в больницу для лечения.

"На мой взгляд, это действительно чудо. Кто приземляется без парашюта и остается жив?" — рассказала одна из свидетелей произошедшего, Роуз Мартин.

Домовладельцы позже рассказали журналистам, что дом также не получил серьезных повреждений.

"Это потрясающе. Он просто проломил гипсокартонный потолок, но не задел проводку, электроприборы и все прочее", — сказала Линда Саллади, удивив счастливой реакцией.

Напомним, парашютист приземлился на кондиционер на 13-м этаже, фото.

Как сообщала Politeka, в результате падения воздушного шара погиб человек.

Также Politeka писала, что украинка на водном парашюте упала в море и при падении врезалась головой о катер, получив тяжелые травмы.