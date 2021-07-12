Парашютист приземлился совершенно не там, где нужно было
Парашют британского военнослужащего в ходе отработки прыжков в Калифорнии, США, не полностью раскрылся. В результате британский военный приземлился в жилой дом, проломив крышу жилища.
Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел при десантных учениях. Военный отрабатывал прыжки с большой высоты с длительной задержкой раскрытия парашюта, которые используются для секретных миссий на враждебной территории.
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Военнослужащий развернул запасной парашют с опозданием и продолжил стремительное падение. Он приземлился примерно в 200 милях к северо-западу от Лос-Анджелеса на кухне жилового дома. Несколько жителей города стали свидетелями произошедшего и вызвали службу спасения.
В результате инцидента военный получил незначительные травмы и был доставлен в больницу для лечения.
"На мой взгляд, это действительно чудо. Кто приземляется без парашюта и остается жив?" — рассказала одна из свидетелей произошедшего, Роуз Мартин.
Домовладельцы позже рассказали журналистам, что дом также не получил серьезных повреждений.
"Это потрясающе. Он просто проломил гипсокартонный потолок, но не задел проводку, электроприборы и все прочее", — сказала Линда Саллади, удивив счастливой реакцией.
Напомним, парашютист приземлился на кондиционер на 13-м этаже, фото.
Как сообщала Politeka, в результате падения воздушного шара погиб человек.
Также Politeka писала, что украинка на водном парашюте упала в море и при падении врезалась головой о катер, получив тяжелые травмы.