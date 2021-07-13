На Волыни оборвалась жизнь украинского врача

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили его коллеги с Владимир-Волынского центра первичной медицинской помощи в Facebook.

Сердце семейного врача Черного Игоря Николаевича остановилось на 60-м году жизни.

"Весь коллектив КП "Владимир-Волынский ЦПМД" скорбит по поводу тяжелой и невосполнимой потери, неожиданной смерти светлого человека. Трудно найти слова утешения, когда останавливается сердце хорошего человека, однако светлые воспоминания о тех, кто оставил по себе добрые дела и честно прожил свою жизнь, всегда будут сильнее, чем смерть!", - говорится в сообщении.

Игорь Николаевич был настоящим профессионалом и мастером своего дела, говорят коллеги.

Украинцы в сети выразили соболезнования родным и близким медика.

"Печально, когда лучшие уходят. Искренние соболезнования семье. Вечная память, пусть земля ему будет пухом!", "Вечная память. Пусть с Богом покоится. Искренние соболезнования родным!

"Вечная память! Искренние соболезнования семье! Очень хороший семейный врач", - писали в комментариях под постом.