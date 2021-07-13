На Николаевщине ищут горе-туристов, которіе устроили погром
Туристы из Николаева разгромили номер в одном из отелей Коблево. А после на BMW протаранили ворота и скрылись.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила владелица отеля Анастасия Погосова.
Как рассказала Погосова, нетрезвая компания отдыхающих поздней ночью включала громко музыку, вела себя шумно и неадекватно, хамила персоналу отеля.
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Во время выселения оказалось, что они, к тому же, сломали межкомнатную дверь и оставили после себя кучи мусора и бутылок из-под алкоголя. Но вместо того, чтобы оплатить ущерб, они сбежали на своем BMW Х5, протаранив ворота
На опубликованных кадрах действительно видно, что в номере разбиты двери и насыпано много мусора.
"За такое в Турциях и Египтах тюрьма, а у нас можно в час ночи пытаться пьяному выехать на пляж, врубать колонку в полпервого ночи и горланить, угрожать сломать забор и по итогу -разгромить номер, котрый теперь простаивать будет - ведь просто уборки недостаточно после таких гостей", - возмущается женщина.
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