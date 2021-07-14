Болезнь, казавшаяся вначале всего лишь простудой, довела 38-летнюю МакSим до больничной койки и комы

Как известно, российская певица уже месяц пребывает в искусственном коматозном состоянии, так как заболевание прогрессирует, поражая орган за органом. В частности, поражение легких составляет уже 80%.

Что конкретно происходит с МакSим, рассказал терапевт Андрей Звонков, ссылаясь на результаты последних КТ, передает Тelegram-канал "Life shot".

По словам врача, в легких певицы обнаружен плеврит, который чаще всего вызван бактеральной инфекцией.

"Это серьезное осложнение при воспалении легких, что вызывает дыхательную недостаточность, то есть когда легкие не могут работать", — разъяснил он.

Кроме того, у МакSим имеются признаки пиелонефрита (заболевание почек) и полисинусита (воспаление желудочков головного мозга).

При этом Звонков отмечает, что молодой организм певицы с помощью антибиотиков и капельниц должен справиться с напастью.

"Надеюсь, что на антибиотиках и капельницах врачам удастся вытащить ее, но это долгий процесс. Это все довольно опасно, но раз она еще жива, значит, у нее есть все шансы жить", - добавил он.

Напомним, МакSим загремела в больницу сразу после концерта в Казани 12 июня. Накануне она начала чувствовать признаки простуды, но срочный тест на коронавирус показал отрицательный результат, поэтому она решила не отменять выступление. На сцене МакSим пела с температурой 39 градусов. На следующий день ее состояние резко ухудшилось. Медики ввели ее организм в кому, чтобы спасти.

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