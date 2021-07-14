На Черкасчине оборвалась жизнь опытнейшего украинского медика

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили коллеги медика.

Ковальчук Николай Петрович опытный, высококвалифицированный и добросовестный врач педиатр скончался на 74 году жизни.

Свой трудовой путь он начал в далеком 1967 году с должности заведующего фельдшерско-акушерским пунктом одного из местных сел.

Николай Петрович успел поработать в Республике Никарагуа и в Ливии.



"Преждевременная смерть Николая Петровича - это невосполнимая потеря для его родных, близких, друзей, коллег. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Просим близких принять слова искреннего соболезнования в этот скорбный час. Скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Украинцы в сети выразили соболезнования родным и близким медика.

"Выражаем соболезнования родным и близким! Вечная и светлая память!", "Жаль. Приходилось обращаться к этому врачу. Он был непревзойденным и как специалист, и как человек. Вечная человеческая память", "Николай Петрович Царство небесное и земля пухом. Это был врач от Бога, со своим добрым, отзывчивым сердцем. Искренние соболезнования семье. Очень жаль, пусть покоится с миром", - писали в комментариях под постом.



