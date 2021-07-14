На Черкасчине оборвалась жизнь опытнейшего украинского медика
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили коллеги медика.
Ковальчук Николай Петрович опытный, высококвалифицированный и добросовестный врач педиатр скончался на 74 году жизни.
Свой трудовой путь он начал в далеком 1967 году с должности заведующего фельдшерско-акушерским пунктом одного из местных сел.
Николай Петрович успел поработать в Республике Никарагуа и в Ливии.
"Преждевременная смерть Николая Петровича - это невосполнимая потеря для его родных, близких, друзей, коллег. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Просим близких принять слова искреннего соболезнования в этот скорбный час. Скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.
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