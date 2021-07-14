Умер бывший муж певицы Аллы Пугачевой, режиссер Александр Стефанович, что повергло всех в шок
Александр Стефанович - режиссер, актер, сценарист и писатель, а также обладатель многочисленных премий. Еще он запомнился интервью о своей бывшей жене Алле Пугачевой, с которой прожил с 1977 по 1981 год.
Известно, что мужчина умер 13 июля, в возрасте 76 лет. За неделю до этого Стефановича доставили в больницу, по информации многих СМИ, с 50-процентным повреждением легких в результате коронавируса.
Режиссер и генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров, в связи с кончиной экс-супруга Пугачевой, выразил свои соболезнования. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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"Я в курсе был. Он мне звонил позавчера его в реанимацию переводили. Я чувствовал, что у него тяжелое состояние. Приношу соболезнования всем.
Тяжелый удар. Как-то у нас на "Мосфильме" подряд несколько режиссеров... Знаменитый Владимир Валентинович Меньшов, Саша Стефанович, Валера Лонской - буквально месяц назад, очень хороший режиссер", - рассказал Шахназаров.
Отметим, ранее сообщалось, что Александр Стефанович поздно обратился в больницу, до этого занимаясь самолечением дома.
Врачи оценили состояние режиссера, как средней степени тяжести, но справиться с болезнью он не смог.
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