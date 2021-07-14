ДТП случилось еще 19 июня, но детали стали известны только сейчас

Пьяный водитель насмерть сбил мотоциклиста Алексея Елисеева. Мужчина приехал в город Сколе Львовской области, чтобы принять участие в забеге-трейле вместе со своей девушкой. Он планировал отметить годовщину отношений.

Об этом трагедии на своей странице в Facebook написала волонтерско-спасательная организация MotoHelp.

Мотоциклист Алексей Елисеев и мотоциклистка Ольга Молния ехали из Киева в город Сколе, чтобы принять участие в забеге-трейле. Два года назад они познакомились именно в Сколе во время мото-путешествия. Это была их годовщина, которую они решили отпраздновать вместе в том же месте.

Вечером на двух мотоциклах они доехали до Сколе и остановились на Стрыйской улице, чтобы связаться с владельцами дома, где они должны были остановиться. Внезапно Алексея, который стоял возле мотоцикла, на большой скорости сбивает автомобиль.

Во время удара парень был в шлеме и полной экипировке, и даже в rescue-жилете, который не сработал, потому что именно в это время парень не был пристегнут к мотоциклу. Удар был такой силы, что Алексея отбросило на 15 метров.

Алексей получил многочисленные травмы, в том числе кровоизлияние мозга. Во время транспортировки состояние Алексея ухудшилось, реанимобиль срочно вернул во Львов, где в больнице парень умер.

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