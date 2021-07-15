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Украинская телеведущая Соломия Витвицкая попала в ДТП

Авария произошла на Рыбальской Набережной в Киеве, пишет ТСН.

Машина, в которой находилась телеведущая, влетел в самосвал.

Водители винят в произошедшем владельца проезжающего мимо скутера, но тот свою вину не признает.

Со слов очевидцев, курьер подрезал грузовик, а микроавтобус вовремя не сориентировался и врезался в грузовик.

Сейчас Витвицкая находится в больнице вместе с подругой.

Журналистке провели обследование и сделали МРТ, а ее знакомая сломала ногу.

Кто виноват в аварии на самом деле, в дальнейшем предстоит установить правоохранителям.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине печальная – в среднем 7 погибших в день. Полиция и другие профильные ведомства делают все возможное, чтобы снизить количество ДТП, но пока статистика – сложное явление.

Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что семейную пару сбили на переходе, видео с места.

Как сообщала Politeka, грузовик влетел в автобус, внутри находилось 40 пассажиров.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.