Украинская телеведущая Соломия Витвицкая попала в ДТП
Авария произошла на Рыбальской Набережной в Киеве, пишет ТСН.
Машина, в которой находилась телеведущая, влетел в самосвал.
Водители винят в произошедшем владельца проезжающего мимо скутера, но тот свою вину не признает.
Со слов очевидцев, курьер подрезал грузовик, а микроавтобус вовремя не сориентировался и врезался в грузовик.
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Сейчас Витвицкая находится в больнице вместе с подругой.
Журналистке провели обследование и сделали МРТ, а ее знакомая сломала ногу.
Кто виноват в аварии на самом деле, в дальнейшем предстоит установить правоохранителям.
Стоит отметить, что статистика смертности в Украине печальная – в среднем 7 погибших в день. Полиция и другие профильные ведомства делают все возможное, чтобы снизить количество ДТП, но пока статистика – сложное явление.
Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.
Напомним, что семейную пару сбили на переходе, видео с места.
Как сообщала Politeka, грузовик влетел в автобус, внутри находилось 40 пассажиров.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.